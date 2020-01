Sme rodina a vylúčenie spolupráce

V nedávnom rozhovore pre TASR, Boris Kollár ako predseda Hnutia SME RODINA vyhlásil, že prípadná povolebná spolupráca so SMERom a ĽSNS, by bolo prekročenie pomyselnej červenej čiary.

Inými slovami, slušnosť káže si po voľbách sadnúť s každým, kto získal dostatočnú podporu svojich voličov. Avšak vládna koalícia s týmito dvoma parlamentnými stranami, je pre SME RODINA jednoducho vylúčená.

Po tomto prehlásení, sa začala smerom k Borisovi Kollárovi objavovať istá kritika, avšak nulitne objektívna a skôr pripomínajúca politicky podfarbený hon na čarodejnice. Ale ako ste si mohli všimnúť, SME RODINA nikdy nebola strana, ktorá mala na politickej scéne potrebu osobne útočiť alebo „hejtovať“. Vždy sme argumentovali vecne, a najmä, bez zbytočných emócií.

SMER-SD chcel zničiť Borisa Kollára

Róbert Fico mal údajne dlhé roky poskytovať Mariánovi Kočnerovi pre jeho pochybné obchody politické krytie. Je preto logické, že malým detským snom Mariána Kočnera bolo, aby Róbert Fico ostal pri moci čo najdlhšie. Táto romantická idylka mala skončiť až vraždou novinára a jeho snúbenice, keď už aj sám Róbert Fico asi pochopil, že Marián Kočner, je toxická, závadová a pre neho nebezpečná osoba. Pričom v dôsledku verejného a politického tlaku, pustil Mariána Kočnera k „vode“. Aký smutný koniec priateľstva na „večné časy“.

Marián Kočner v rámci svojej komunikácie cez aplikáciu THREEMA (ktorú z časti legitimizoval aj Špecializovaný trestný súd) vyhlásil (okrem toho, že Róbert Fico musí ostať pri moci), že Boris Kollár sa nemôže dostať do ďalších parlamentných volieb (2020). Prečo asi? Dôvod je jednoduchý. Keďže SME RODINA nemá za sebou (na rozdiel od SMERu) žiadnych oligarchov ani sponzorov, môže konať slobodne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Avšak takáto politicky slobodná strana, bola (je) pre SMER-SD (nehovoriac o Mariánovi Kočnerovi) nebezpečná a to z jednoduchého dôvodu, má VOĽNÉ RUKY.

Politická sloboda sa v súčasnej politike nenosí, lebo ak ste politicky slobodný, tak Vás primárne nezaujímajú vládne posty alebo vládne zákazky. Vaším hlavným a v podstate jediným cieľom je naplniť svoj program, s ktorým ste predstúpili pred svojich voličov, a na základe ktorého ste dostali dôveru a mandát ho naplniť. SMER- SD si s Mariánom Kočnerom uvedomovali, že ak by SME RODINA bola vo voľbách do NR SR v roku 2020 úspešná, tak v prvom rade by oligarchovia SMERu prišli o svoj biznis so štátom, a v druhom rade by Róbert Fico a Marián Kočner prišli o svoju slobodu (do slova). Uvedomujúc si túto hrozbu, ich jediným a základným politickým cieľom bolo (je) zničiť Borisa Kollára a nedopustiť, aby sa SME RODINA dostala do volieb 2020. Avšak ako môžeme vidieť, tieto diabolské plány, nie tak úplne vyšli. Zároveň je nad slnko jasné, že nemôžete spolupracovať s niekým, kto Vás chcel prostredníctvom svojho „poskoka“ zničiť. Ide o elementárnu logiku.

ĽSNS – strana bez odborníkov, vízie a politického programu

Marián Kotleba je ako osoba na spoločenskej (politickej) scéne už pomerne dlho. Možno si ešte pamätáte, keď v čiernych (doma šitých) uniformách pochodoval spolu so svojimi „kolegami“ námestiami, a vo zvláštnom ideologickom opojení vykrikovali rôzne heslá. Základným faktom je, že ĽSNS je odborne a personálne vyprahnutá, nemá žiadny politický program, nemá žiadnu víziu ako spraviť z našej krajiny lepšie miesto pre život. Jediné čím Marián Kotleba a jeho strana disponuje, sú silácke reči, šírenie nenávisti a schopnosť naháňať body na rómskej otázke.

Na jednej strane rozumiem tomu, že ľudia sú už znechutení a frustrovaní súčasnou politickou situáciou. Zároveň po 12 rokoch vlády Róberta Fica sa im ani nečudujem, že hľadajú skratkovité (protestné) riešenia „rýchleho nasadenia“. Avšak odhoďme emócie a pozrime sa na to pragmaticky. ĽSNS síce poukazuje na problémy, ale už neponúka žiadne riešenia. ĽSNS síce hovorí o potrebe „zmeny“, ale už mlčí o tom, ako má vlastne táto „zmena“ vyzerať. Inými slovami, ĽSNS využívajúc frustráciu voličov a neschopnosť štandartných politikov, postupne kráča (pochoduje) za svojim hlavným cieľom ..... nebezpečným cieľom.

Župan Kotleba

V kontexte vyššie uvedeného je na mieste v skratke poukázať aj na to, čo sa stane, ak sa Marián Kotleba predsa len dostane k istej politickej moci. Jasný a neochvejným príkladom je najmä jeho pôsobenie na poste predsedu BBSK, s ktorým je spojené viacero škandálov. V krátkom exkurze je možné uviesť preukázané a „slávne“ zamestnávanie rodinných príslušníkov, pochybné verejné obstarávanie alebo strata 20 mil. eur, ktoré boli pôvodne určené na opravu ciest II a III triedy, a o ktoré BBSK prišiel „vďaka“ čiernemu zamestnávaniu. Nehovoriac o tom, že na konci funkčného obdobia Mariána Kotlebu, bol BBSK podľa rebríčka INEKO kraj, ktorý mal najviac záväzkov po lehote splatnosti a teda mal najhoršiu platobnú disciplínu zo všetkých krajov.

Jediný cieľ

Vzhľadom na vyššie uvedené, je viac ako zrejmé, že SMER-SD a ĽSNS nie sú žiadna alternatíva k súčasnému marazmu ktorý u nás vládne, a vzhľadom na okolnosti, ani nie je možné s nimi nadviazať spoluprácu. Zároveň jedinou argumentáciou proti nášmu vymedzeniu, sú osobné útoky bez vecných argumentov. V podstate ide len o obyčajný hon na čarodejnice s cieľom osobnej diskreditácie. Nič viac, nič menej.

Avšak SME RODINA nikdy nepristúpi na túto hru, a dôvod? Nemá na to čas. Nemáme čas sa zaoberať, týmito malichernými hádkami. SME RODINA je hnutie, ktorého jediným cieľom je spraviť zo Slovenska lepšie miesto pre 5 miliónov slušných a poctivých ľudí, aby tu mohli pokojne žiť, vychováva svoje deti a tvoriť hodnoty.

Máme na to odborníkov, máme na to najlepší program, a čo je hlavné, máme na to politickú slobodu. Účelom politiky je pomoc a služba ľuďom a všetko ostatné sú len prekážky, ktoré na ceste k naplneniu tohto účelu, je nevyhnutné zdolať. Sme na to pripravení.